Premiere in Kaarst Theaterverein probt unter neuer Regie

Die Regie übernommen hat seit der Erkrankung Schiefers Sebastian Bente. Der 41-Jährige ist ausgebildeter Schauspieler und durch seinen Vater Thomas Bente, der seit sechs Jahren im Theaterverein mitspielt, der ganzen Truppe gut verbunden und bekannt: Er war in diesem Jahr von Beginn an dabei und übernahm eine Rolle im Chor. Nach kurzem Zögern – „Biedermann und die Brandstifter ist nicht gerade beim Lieblingsstück“, so Bente – sagte er dennoch zu. Denn er mag die Laienschauspieler, die mit großem Engagement, extremem Einsatz und hoch motiviert dabei seien. Sebastian Bentes Leitmotiv: Alle sollen sich wohlfühlen und zugleich den Anspruch erfüllen, als Laien eine gute Aufführung zu bieten. Der Regisseur zeigt sich sehr zufrieden mit den guten Fortschritten, den die Aktiven schon gemacht haben. Das wird während der Probe einer Szene zwischen Biedermann (Winfried Kluth) und den beiden späteren Brandstiftern Schmitz (Dirk Hanovsek) und Eisenring (Raphael Nowaczyk) deutlich.