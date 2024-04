Ehrenamtliches Engagement in Kaarst Theaterverein ernennt Wilhelm Schiefer zum Ehrenmitglied

Zu Beginn spielte er in einer Theatergruppe in Düsseldorf als Schauspieler mit, später übernahm er diese als Leiter. Schiefer studierte Germanistik und Kunstgeschichte und gründete während des Referendariats am Schwann-Gymnasium in Neuss eine Theater-AG. Diese, so wiederholt er im Gespräch mit unserer Redaktion, habe stets „großen Zuspruch“ erfahren. Als Schiefer nach Büttgen versetzt wurde, gründete er 1971 am Gymnasium Büttgen, dem späteren Georg-Büchner-Gymnasium in Vorst, ebenfalls eine Theater-AG.