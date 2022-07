Theater-AG Kaarst : Plötzliche Personal-Not mit Happy End

Kaarst Weil ein Schauspieler kurzfristig abspringen musste, stand die Kaarster Theater-AG plötzlich vor einem Problem – das nun gelöst werden konnte. Wie war das möglich?

(jasi) Vor knapp einer Woche meldete sich der Kaarster Wilhelm Schiefer bei unserer Redaktion mit einem Hilfegesuch. Der Grund: Die Theater-AG, die er leitet, möchte an den beiden letzten Oktober-Wochenenden Kleists „Der zerbrochne Krug“ aufführen. Nun musste der für die Rolle des Schreibers „Licht“ vorgesehene Schauspieler allerdings absagen. „Trotz Bemühung finden wir in unserem Kreis keine für diese mittelgroße Rolle geeignete Person“, machte Schiefer deutlich. Doch nach einem Aufruf in der NGZ und engagierter Suche der Gruppe folgte nun das Happy End. So ist es gelungen, gleich vier neue Mitglieder, davon zwei Junge und zwei Ältere, zu bekommen, sodass die AG „Der zerbrochene Krug“ bis in die kleinste Rolle ausfüllen kann. „Es zeigt sich, dass die Truppe in der Stadt einen guten Ruf hat“, sagt Wilhelm Schiefer, der hinzufügt: „So planen wir hoffnungsvoll unsere sechs Aufführungen an den letzten beiden Wochenenden im Oktober.“