Proben in Kaarst : Galerie wird zur Theaterbühne

Angesichts sechs geplanter Aufführungen an den letzten beiden Oktoberwochenenden befindet sich die Probenarbeit in der heißen Phase. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Der Theaterverein lud jetzt zur offenen Probe von Heinrich von Kleists „Der zerbrochne Krug“ – eine Aufführung, die fast nicht hätte stattfinden können.

(keld) Die Galerie Splettstößer verwandelte sich jetzt in eine kleine Bühne: Der Theaterverein Kaarst lud zur offenen Probe von Heinrich von Kleists „Der zerbrochne Krug“ ein. Angesichts sechs geplanter Aufführungen an den letzten beiden Oktoberwochenenden im Tuppenhof befindet sich die Probenarbeit in der heißen Phase.

Erschienen im Jahr 1808 und verfasst in Blankversen, sei diese Sprache für die Laienschauspieler zunächst ein „Schock“, so Schiefer. An verdrehte Sätze und verschachtelten Satzbau mussten sich die Mitwirkenden erst gewöhnen: „Aber das Ganze ist machbar“, meinte Schiefer. Denn zunächst hatte der Verein 2020 und 2021 „Der gute Mensch von Sezuan“ von Bertolt Brecht geprobt – coronabedingt jeder für sich zu Hause, denn es gab in dieser Zeit keine Aufführungen. Letztendlich wurde das 26 Rollen umfassende Projekt aber verworfen und der Verein entschied sich im April dieses Jahres für den „Zerbrochnen Krug“ mit acht Rollen, fünf davon schwer, so Schiefer.