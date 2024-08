Kaarster Rockband „The Mors“ gehen mit Interimssänger in den Sommer

Der neue Sänger kam auf Empfehlung des „Mors“-Gitarristen Wolfgang Jäkel, mit dem Kidd Hade früher in der Düsseldorfer Rockband „Rock Pirates“ gespielt hatte. Diese Band verabschiedete sich im Jahr 2015 auf dem Zenit ihres Erfolges von den Fans. Hade wurde dann Rhythmus-Gitarrist bei der Band „Treibsand Rock“ aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Rock-Cover-Band erkannte schnell das Gesangstalent von Hade und machten ihn zum neuen Frontmann. Der 51-Jährige aus Schwelm ist zudem Mitglied in in der Band „2wei lustigen 3rei“ und spielte in diversen Bands als Gastmusiker mit – unter anderem zusammen mit der in Kaarst bekannten Sängerin Clara Krum.