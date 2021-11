Kaum noch Corona-Tests : Testzentrum in Vorst macht dicht

Testzentrum in Vorst macht dicht

Anfang nächster Woche wird das Corona-Testzentrum auf dem Eustachiusplatz schließen. Die Zentren in Büttgen und Kaarst sind noch offen. Foto: Stephan Seeger

Vorst Der Betreiber hat entschieden, das Testzentrum auf dem Eustachiusplatz ab Montag zu schließen. Dagegen bleibt das Drive-In auf dem Kaarster Kirmesplatz weiterhin geöffnet.

Seit Anfang Mai gibt es in Vorst die Möglichkeit eines Corona-Schnelltests. Nun aber wird das Testzentrum auf dem Eustachiusplatz am kommenden Montag seine Türen schließen. Daniel Görnert vom Konradius-Krankenfahrdienst, der das Testzentrum betreibt, nennt die Gründe für diese Entscheidung.

„Wir haben einen Durchschnitt von acht Leuten am Tag, die sich testen lassen. Das lohnt sich überhaupt nicht mehr“, sagt er. Der zweite Grund für die Schließung: Nach dem Umzug im Juni vom Katharina-von-Bora-Haus in die beiden Container müssen die Mitarbeiter vor Öffnung und nach Schließung des Betriebs Stromkabel aus- und einrollen, damit die Container warm werden. „Spätestens im Dezember hätten wir wegen der Bedingungen sowieso zu machen müssen“, sagt Görnert. Zwar habe er nach Alternativen gesucht, aber keine gefunden. „Wir müssen kurzfristig die Reißleine ziehen.“

In den Herbstferien sei noch viel los gewesen, weil viele Schüler sich haben testen lassen, doch die vergangene Woche habe Görnert und seinem Team „die Realität gezeigt“, wie er sagt. Ein bisschen traurig sei er ob der Schließung schon, weil ihm die Vorster „sehr ans Herz gewachsen“ seien und er viele Menschen kennengelernt habe. Viele Schüler seien vor Unterrichtsbeginn zu Daniel Görnert ins Testzentrum gekommen, weil sie sich lieber bei ihm als in der Schule haben testen lassen.

„Es tut mir leid, aber es hat keinen Mehrwert für uns. Das Feedback, das wir bekommen haben, war immer klasse“, sagt er. Auch nachdem er die Schließung bei Facebook angekündigt hat, habe es viele positive Nachrichten gegeben. Sollte sich noch einmal eine Option in Vorst auftun, wird Görnert einen neuen Anlauf wagen. Doch dafür benötigt er Räumlichkeiten und Unterstützung der Stadt. Den Vorstern wird geraten, das Testzentrum in der Pampusschule in Büttgen aufzusuchen, sollten sie einen Schnelltest brauchen.