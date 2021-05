Nächstes Angebot in Kaarst : Test-Drive-in auf Kirmesplatz nimmt Betrieb auf

Bürgermeisterin Ursula Baum ist mit ihrem Auto durch den Drive-in gefahren. Sie ist froh über das neue Angebot auf dem Kirmesplatz. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Mit ein wenig Verspätung ist am Freitag auf dem Kaarster Kirmesplatz das Test-Drive-in eröffnet worden. Eigentlich war der Beginn für den 19. April vorgesehen, aufgrund von Schwierigkeiten bei der Lieferung von Containern verzögerte sich die Eröffnung, wie Uwe Peters von der Broicherdorf-Apotheke erklärt. Diese ist Betreiber des Drive-in-Testzentrums an der Xantener Straße.

In der ersten Stunde herrschte gleich reger Betrieb. „Bis jetzt sind rund 80 Autos hier durchgefahren“, sagte Peters am Freitagmorgen. Insgesamt können pro Tag 1200 Fahrzeug-Halter an drei Stellen getestet werden, zur Not kann die Kapazität erhöht werden.

Viele Autos sind dabei mit zwei Personen besetzt. 22 Mitarbeiter kümmern sich am Kirmesplatz um einen reibungslosen Ablauf. Die Zufahrt wird mit Ampeln geregelt, die manuell auf Grün geschaltet werden können. So gibt es keine Staus in dem Drive-in. Auch Fahrradfahrer und Fußgänger können das Angebot wahrnehmen, Spontanbesuche sind möglich.

Bürgermeisterin Ursula Baum ist froh über die weitere Testmöglichkeit in Kaarst. „Einen Drive-in habe ich mir schon immer gewünscht“, sagt Baum nach der Durchfahrt: „Es ist eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Testangebot. Wir müssen die Infektionsketten unterbrechen. Nur so können wir uns und unsere Mitmenschen schützen.“ Am Donnerstag geht auch in Vorst das erste Testzentrum an den Start.

(seeg)