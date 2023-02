Corona-Testzentren in Kaarst Test-Drive-In kündigt Abschied an

Seit dem 1. Februar müssen in öffentlichen Bussen und Bahnen keine Corona-Schutzmasken mehr getragen werden, ab dem 2. Februar fällt auch die Maskenpflicht im Fernverkehr weg. Gleichzeitig wird die fünftägige Isolationspflicht aufgehoben, im Falle einer Corona-Infektion müssen Erkrankte sich also nicht mehr zwangsläufig in häusliche Isolation begeben. Auch die Testpflicht fällt weg – mit einigen Ausnahmen: so dürfen Bürger mit einem positiven Testergebnis Einrichtungen für vulnerable Gruppen wie Krankenhäuser oder Pflegeheime für fünf Tage nicht betreten, für Beschäftigte in diesen Einrichtungen gilt bis zur Vorlage eines negativen Testergebnisses ein Tätigkeitsverbot. Ab März sollen die kostenlosen Bürgertests komplett wegfallen, der Bund übernimmt dann die Kosten nicht mehr. Doch was bedeutet das für die Testzentren in Kaarst?