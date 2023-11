Stadt Kaarst muss sparen Tennisvereine klagen über geplante Streichung von Fördermitteln

Die Stadt Kaarst muss an allen Ecken und Enden sparen, um nicht in die Haushaltssicherung zu schlittern. Ab 2025 will – nein, muss – die Stadt 15 Millionen jährlich einsparen. Um Einsparpotenziale zu eruieren, bekommt die Verwaltung Hilfe von Experten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Eine Idee ist es, die Zuschüsse für die Tennisvereine für die Frühjahrsinstandsetzung ihrer Plätze zu streichen. Eine entsprechende Verwaltungsvorlage wurde dem Sportausschuss nun zur Kenntnisnahme vorgelegt. Seit Januar 2007 haben die Vereine einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1000 Euro pro Tennisplatz erhalten. Diese Vereinbarung läuft zum 31. Dezember aus, nachdem sie in der Ratssitzung am 26. September 2019 für diesen Zeitraum beschlossen wurden. Nach Plänen der Verwaltung soll die Vereinbarung nun nicht weiter verlängert werden. „Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2024 wurde der Betrag von 24.000 Euro aufgrund der ausgelaufenen Beschlusslage nicht in den Entwurf des Haushaltsplanes aufgenommen“, heißt es in der Vorlage. Eine weitergehende Information sollen die Vereine und der Stadtsportverband noch in dieser Woche erhalten.