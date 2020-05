Plätze in Kaarst wieder geöffnet : Tennisvereine bedanken sich bei der Stadtverwaltung

Auf den Tennisplätzen darf wieder gespielt werden (Symbol-Bild). Foto: dpa/Frank Molter

Kaarst Die Kaarster Tennisvereine haben sehnsüchtig auf den Tag gewartet, an dem sie wieder den gelben Filzball über das Netz schlagen können. Seit dem vergangenen Wochenende ist es so weit, die Tennisplätze in Kaarst haben – wenn auch unter Auflagen – wieder geöffnet.

So dürfen auf der Anlage der DJK Holzbüttgen am Bruchweg höchstens zehn Sportler gleichzeitig spielen. Dass die Plätze wieder genutzt werden können, ist auch ein großer Verdienst der Stadt Kaarst respektive der Sportverwaltung. Diese hatte vor der Wiedereröffnung bis in die späten Abendstunden an Schutzmaßnahmen gearbeitet.

Am vergangenen Freitag um 18.15 Uhr erhielten die vier Kaarster Tennisvereine SG Kaarst, TC Vorster Wald, DJK Holzbüttgen und VfR Büttgen die Freigabe. Jetzt bedanken sich die Vorsitzenden bei der Stadt für die Arbeit und die schnelle Umsetzung der Maßnahmen zum Re-Start des Spielbetriebs. „Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen und kam für uns alle unerwartet schnell. Extrem gut in so arbeitsreichen Zeiten für die Verwaltungen“, sagt Achim Lubbe, Abteilungsleiter Tennis der SG Kaarst.