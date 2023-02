Mitgliederversammlung SG-Tennisabteilung will Vereinsheim energetisch sanieren

Die Corona-Pandemie hat in der Tennisabteilung der SG Kaarst bis heute keine Spuren hinterlassen. Im Gegenteil, die Mitgliederzahl hat sich sogar erhöht: 2019 zählte die Tennisabteilung noch 252 Mitglieder, aktuell sind 312 Mitglieder in der Abteilung angemeldet. „Wir haben dazu noch einen guten Mix in allen Altersstufen“, freute sich der scheidende Abteilungsleiter Achim Lubbe in seinem Rechenschaftsbericht auf der Jahreshauptversammlung, die kürzlich stattgefunden hat.