Senioren-Freizeit-Liga : Tennis-Doppel bringt 170 Jahre auf den Platz

Kaarst In der vergangenen Woche hat es auf der Tennisanlage in Kleinenbroich ein ganz besonderes Match gegeben: zum letzten Spiel der Saison trafen sich die Mitglieder der Senioren-Freizeit-Runde (SFR) zu einem gemütlichen Beisammensein und einem Doppel.

Die SFR ist ein Liga-ähnlicher Spielbetrieb im Rhein Kreis Neuss mit aktuell neun Vereinen. Früher beteiligten sich bis zu 14 Vereine mit Spielern über 60 Jahren, die mit einer gesunden Mischung aus Spaß am Sport, Freude am Beisammensein und einer guten Portion Ehrgeiz auf den Platz gehen. Das Gewinnen ist dabei nicht mehr ganz so wichtig, es gibt keine Rangliste und keine Tabelle; die Treffen sind seid rund 30 Jahren privat organisiert und die Gruppe gehört keinem Verband an.