Konzept in Kaarst : Telefonische Anmeldung für Weihnachts-Gottesdienste

Ulrich Eßer ist leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Kaarst-Büttgen. Foto: Andreas Woitschützke

Kaarst Heiligabend, am 1. Weihnachtstag sowie Silvester und Neujahr ist es in den Vorjahren immer sehr voll in den Gottesdiensten gewesen. Das ist in diesem Jahr nicht möglich – aber in Kaarst steht jetzt das Konzept.

(NGZ) Die Planungen für die Weihnachts-Gottesdienste in den vier katholischen Kirchen in Kaarst sind abgeschlossen. „Auch ohne Corona sind diese Tage immer anstrengend: Weihnachten, Sonntagsmessen, Jahreswechsel und wieder Sonntagsmessen, alles direkt nacheinander,“ sagt Pfarrer Ulrich Eßer. „Da kommen in Kaarst in knapp zwei Wochen rund 40 Gottesdienste an den Feier- und Werktagen zusammen.“ Auch in den Seniorenheimen und im Marienheim-Hospiz wird Weihnachten gefeiert, die Gottesdienste dort sind aber nicht öffentlich.

Zusammen mit den Ehrenamtlichen im Pfarrgemeinderat (PGR) hat das Kaarster Pastoralteam den Gottesdienstplan einstimmig beschlossen. „In jeder Pfarrkirche wird es zwei Christmetten an Heiligabend geben und dann mehrere Gottesdienste am 1. und 2. Weihnachtstag,“ bestätigt die PGR-Vorsitzende Dagmar Andrae. „Auch am Silvestertag und an Neujahr gibt es in jeder Pfarrkirche jeweils einen Gottesdienst.“ Da wegen der Corona-Beschränkungen während der Gottesdienste Abstandsregeln gelten, bleibt jede zweite Bank komplett frei und in den Bankreihen wird Abstand gehalten. Rund 80 Plätze können so sicher belegt werden. Heiligabend und 1. Weihnachtstag sowie Silvester und Neujahr ist es in den Vorjahren immer sehr voll gewesen. „Das ist in diesem Jahr leider nicht möglich,“ so Dagmar Andrae“. Deswegen ist es für diese vier Tage erforderlich, sich für den Gottesdienstbesuch anzumelden. „Das hat für die Gläubigen den Vorteil, dass sie sicher sein können durch die Anmeldung Platz in der Kirche zu haben.

Heiligabend 18 Uhr, besonders für Familien mit Kindern: St. Aldegundis Büttgen und St. Martinus Kaarst 19 Uhr, besonders für Senioren: St. Antonius Vorst und Sieben Schmerzen Mariens, Holzbüttgen 22 Uhr: St. Aldegundis Büttgen, St. Antonius Vorst, Sieben Schmerzen Mariens Holzbüttgen 24 Uhr: St. Martinus Kaarst

1. Weihnachtstag 8 Uhr: St. Martinus Kaarst 9 Uhr: St. Aldegundis Büttgen 10 Uhr: St. Antonius Vorst, Sieben Schmerzen Mariens Holzbüttgen, St. Martinus Kaarst 11 Uhr: St. Aldegundis Büttgen 11.30 Uhr: St. Antonius Vorst

2. Weihnachtstag und Sonntag, 27. Dezember 10 Uhr: Sieben Schmerzen Mariens Holzbüttgen, St. Martinus Kaarst 11 Uhr: St. Aldegundis Büttgen 11.30 Uhr: St. Antonius Vorst

Silvester, 31. Dezember und Neujahr, 1. Januar 17 Uhr: St. Antonius Vorst und Sieben Schmerzen Mariens Holzbüttgen 17.30 Uhr: St. Martinus Kaarst 18.30 Uhr: St. Aldegundis Büttgen

Anmeldung für Heiligabend, 1. Weihnachtstag, Silvester und Neujahr Von 1. Dezember bis 22. Dezember möglich Montags und dienstags 9.30 bis 12 Uhr Donnerstags 15 bis 18 Uhr Nur telefonisch: 02131 / 1258743

(NGZ)