Kaarster Eltern sauer Technische Panne bei Vergabe von Kita-Plätzen

Bei der Premiere des Kita-Navigators in Kaarst gab es seitens des IT-Dienstleisters ein technisches Problem. So wurden die Priorisierungen der Eltern teilweise nicht in der richtigen Reihenfolge verarbeitet. Die vom System erzeugte Zusage an die Erziehungsberechtigten war entsprechend fehlerhaft. Jugenddezernent Stefan Meuser bedauert die dadurch entstandenen Irritationen: „Ganz wichtig: Alle Mitteilungen an die Eltern haben keine Gültigkeit, die Platzvergabe wird durch uns wiederholt. Offenbar hat das System in vielen Fällen die Priorisierung der abgegebenen Bewerbungen komplett auf den Kopf gestellt. Dies ist sehr ärgerlich für die Eltern, aber auch für unser Jugendamt“, erklärt Meuser. Der Fehler werde nun gemeinsam mit dem IT-Dienstleister aufgearbeitet. „Wir gehen davon aus, das Verfahren in einigen Wochen ohne Probleme rechtssicher durchführen zu können. Wir bedauern die dadurch entstandenen Irritationen. Diese Problematik war aufseiten der Stadt nicht zu erwarten. Der Kita-Navigator wird in anderen Kommunen ohne vergleichbare Störungen genutzt“, erklärt Meuser weiter.