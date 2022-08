Angebot in Kaarst : Taufgottesdienst am Kaarster See

Zur Tauffeier am Kaarster See kamen zahlreiche Familienmitglieder mit, um bei der Zeremonie dabei zu sein. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Kaarst Auf bunten Decken und Klappstühlen machten es sich die Familien bequem, um der Feier beizuwohnen. 17 Täuflinge aus Kaarst und 19 aus Neuss empfingen die Taufe.

Von Elisabeth Keldenich

„Welch wunderbarer Morgen“, fasste Pfarrer Martin Pilz die zugleich gelöste und andächtige Atmosphäre beim Taufgottesdienst der evangelischen Kirche am Kaarster See zusammen. Zum fünften Mal fand ein Taufgottesdienst an diesem besonderen Ort statt. 17 Täuflinge aus Kaarst und 19 aus Neuss empfingen die Taufe durch die Pfarrer Martin Pilz, Annette Marianne Begemann, Maike Neumann und Ralf Düchting aus Kaarst, aus Neuss waren Katrin Jabs-Wohlgemuth und Jörg Zimmermann aktiv.

Die Tauffamilien ließen sich auf bunten Decken nieder oder hatten Klappstühle mitgebracht. Bei zwei Treffen hatten sie sich auf die Taufe vorbereitet: Einmal inhaltlich, beim anderen Mal wurden die Taufkerzen gemeinsam gestaltet, berichtet Pfarrerin Maike Neumann. Ein bisschen Aufregung gehörte dazu: Jacky Käther (10) wartete mit ihrer Oma Regina Käther-Kitzing gespannt auf die Zeremonie. Natürlich durfte ein neues Outfit nicht fehlen: Jacky zeigte stolz ihr neues Sommerkleid samt passender Kette und Haarschmuck. Familie Spiegel erlebte die zweite Taufe im Kaarster See: Nachdem schon Tochter Frieda (6) vor zwei Jahren das Sakrament im See empfangen hatte, wurde nun Sohn Emil (4) getauft. Er trug denselben Strohhut wie seine Schwester damals. „Wir lassen unsere Kinder bewusst in dem Alter taufen, damit sie es richtig mitbekommen“, erzählte Mutter Linda Spiegel. Die Atmosphäre am Kaarster See sei total schön, meinte sie – und die Tauffeier draußen sei auch besser in Zeiten von Corona.