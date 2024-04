Kaarster Jugendliche greifen Senioren unter die Arme Taschengeldbörse als Win-Win-Situation für alle

In den vergangenen Osterferien besuchte er Familie Seidel ebenfalls drei Mal und machte den Garten fit für den Frühling. Dabei gibt es auch immer ein paar nette Gespräche und per Whatsapp stimmen sich beide über den nächsten Termin ab – je nach Bedarf und Wetterlage. Konrad möchte sein Taschengeld noch so lange wie möglich auf diese Weise aufbessern und kann nur jedem Schüler und jeder Schülerin zwischen 14 und 17 Jahren empfehlen, die Taschengeldbörse in der Freizeit zu nutzen. Schließlich lasse sich das Ganze gut planen.