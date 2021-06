GIrmes-Kreuz-Straße in Kaarst : Tasche von Seniorin in Discounter gestohlen

In einem Discounter an der Girmes-Kreuz-Straße hat die Diebin zugeschlagen. Foto: Markus Plüm

Kaarst Eine Seniorin ist am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in einem Discounter an der Girmes-Kreuz-Straße von einer ihr fremden Frau angestoßen worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Unbekannte entfernte sich anschließend zügig Richtung Ausgang. Die Seniorin stellte fest, dass ihre Tasche, die sie an ihrem Einkaufswagen aufgehängt hatte, verschwunden war. Sie erstattete Anzeige.

Die Frau, die sie angerempelt hatte, soll dunkle Haare gehabt haben und war dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(NGZ)