Besuch aus Kaarst im Ahrtal : Tanzgruppe „Potters“ löst Versprechen an Kita in Dernau ein

Tanzgruppe „Potters“ löst Versprechen an Kita in Dernau ein

Vorst/Dernau Mitglieder des BTV Vorst sowie Helferinnen der katholischen Frauen-Gemeinschaft (kfd) haben ihr Versprechen eingelöst und waren jetzt zu Gast in Dernau im Ahrtal.

Dieses Versprechen hatte die Tanzgruppe dem Johannes-Kindergarten in Dernau im vergangenen Jahr nach der Katastrophe gegeben. Gleichzeitig überreichten die Vorster kfd und der BTV Spenden, die sie durch verschiedene Aktionen gesammelt hatten – unter anderem war im vergangenen November das Theaterstück in der Turnhalle der Vorster Grundschule aufgeführt worden. Weitere Aktionen waren ein Weihnachtskonzert des Kinderchors, am Nikolaustag verteilten die Frauen der kfd in Dernau Tüten mit selbst gemachter Marmelade oder Plätzchen.

Die jetzige Aufführung erfreute die Kinder des Johannes-Kindergartens und war eine schöne Gelegenheit, die im November gesammelten Spenden in Höhe von 1540 Euro der Kitaleitung zu übergeben. Die Kita wird demnächst aus den sehr beengten Räumlichkeiten der Gemeinde in größere Wohncontainer umziehen können. Dann soll mit den Spendengeldern ein Bewegungsraum für die Kinder eingerichtet werden. Die Aufräumarbeiten und der Wiederaufbau der Wohnhäuser in Dernau ist nach wie vor nicht abgeschlossen, sondern in vollem Gang. Am Wochenende waren die Einwohner mit Arbeiten auf den Dächern und den Außenfassaden beschäftigt.