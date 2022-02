Aktion in Kaarst : Tamilen setzen ein Zeichen für Menschenrechte

Wie in vielen weiteren Städten (das Bild stammt aus Osnabrück) wurde auch in Kaarst am Samstag eine „Menschenkette“ organisiert. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kaarst Etwas mehr als 20 Menschen mit tamilischen Wurzeln versammelten sich am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz am Maubishof, um auf die Verletzung von Menschenrechten der tamilischen Bevölkerung in Sri Lanka aufmerksam zu machen

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elisabeth Keldenich

„Die Aktion findet zeitgleich in 55 weiteren Städten statt“, erklärte Versammlungsleiter Miethunean Ratnarajah. Der 25-jährige Student der Biomedizintechnik gehört zu den rund 300 Bürgern tamilischer Abstammung, die in Kaarst leben. „Wir sind heute Teil einer Menschenkette“, sagt er.

Begonnen hatte die als Mahnwache konzipierte Versammlung mit einer Schweigeminute für die Opfer der unterdrückten ethnischen Minderheit der Tamilen: 146.679 Menschen gelten als vermisst, eine unbekannte Zahl fiel dem Völkermord 2009 zum Opfer. Ratnarajah gab einen kurzen geschichtlichen Abriss der Konflikts zwischen Singhalesen und Tamilen: 1948 wurde der Staat unabhängig vom Britischen Commonwealth. Die Singhalesen übernahmen die Macht und unterdrücken seitdem die tamilische Bevölkerung. Zwar wurde der Krieg zwischen beiden Parteien offiziell 2009 beendet, aber inoffiziell gibt es laut Ratnarajah weiterhin Folterungen, Beschneidungen der Pressefreiheit und es verschwinden Menschen. 60.000 Tamilen leben als Geflüchtete in Deutschland. Die Mahnwache – „Wir stehen einfach hier“, so der Versammlungsleiter – wurde bewusst auf den 26. Februar gelegt. Denn eine Woche später, am 7. März, tagt der Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen und befasst sich auch mit der Menschenrechtslage in Sri Lanka.