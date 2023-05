Tag der offenen Tür in Kaarst Feuerwehr zeigt, was sie kann

(seeg) Bei den Vorbereitungen auf ihren Tag der offenen Tür hat die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Kaarst an alles gedacht. Sogar Regenschutz war vorhanden für die Bürger, die am Sonntag an die Wache an der Erftstraße gekommen waren. Und das waren viele. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt – und sowohl kleine als auch große Feuerwehrfans kamen bei den verschiedenen Aktionen voll auf ihre Kosten. Ob beim Feuerlöschen, in einem Einsatzwagen oder bei der Erklärung der Feuerwehr, wie die Warnung per Sirenen an die Bevölkerung funktioniert und ob Toilettenpapier und Nudeln für die Notfallvorsorge tatsächlich ausreichen. Foto: woi