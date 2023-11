Angebot für Grundschüler Tag der offenen Tür an der Realschule Kaarst

Nach dem Georg-Büchner-Gymnasium und dem Albert-Einstein-Gymnasium wird es am Samstag (25. November) nun in der Realschule einen Tag der offenen Tür geben. Von 10 bis 13 Uhr stellt die Realschule Kaarst sich vor. Es sind alle Interessierten eingeladen, der Tag richtet sich aber vor allem an die Grundschüler und Grundschülerinnen sowie deren Eltern.