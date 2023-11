Wegen Baustelle an der Rathausstraße Die Kaarster Tafel zieht nach Vorst

Kaarst · Die Großbaustelle an der Rathausstraße zwingt die Kaarster Tafel dazu, die Ausgabe am Pfarrzentrum aufzugeben und in eine andere Räumlichkeit zu ziehen. Wo das ist und was es sonst noch Neues von der Tafel gibt.

03.11.2023, 04:50 Uhr

Der Verein „Kaarster helfen“ präsentiert stolz seinen neuen Kühl-Lkw, den er durch Spenden und Fördergelder finanziert hat. Foto: Kaarster helfen