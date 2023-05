Sitzung des Jugendparlaments Kaarster Tafel wirbt um junge Ehrenamtler

Die Arbeitsgemeinschaft Sport möchte, dass der Sportplatz am Schulzentrum in Kaarst länger beleuchtet wird, damit ihn die Jugendlichen länger nutzen können. Die Öffnungszeiten sollen von jetzt 20 Uhr auf 21.30 Uhr verlängert werden. Der Sportausschuss soll dem zustimmen, so die Vorstellung des Jugendparlaments. Besuch hatten die Jugendlichen am Dienstag von der Kaarster Tafel. Sie hatte im Oktober letzten Jahres die Neusser Tafel ersetzt und gehört jetzt zum Verein „Kaarster helfen“, dessen Vorsitzende Bürgermeisterin Ursula Baum ist. Die nahm jetzt auch an der Sitzung des Jugendparlaments teil. Sie berichtete, dass der Verein 2015, als die vielen syrischen Flüchtlinge nach Deutschland und damit auch nach Kaarst gekommen waren, als Flüchtlingshilfe Kaarst gegründet worden war. 2019 wurde daraus der Verein „Kaarster helfen“. Marie-Luise Grue von der Kaarster Tafel warb um junge Mitstreiter. Sie berichtete, dass das, was die Tafel mache, auch Lebensmittelrettung sei. Und falls nicht alle Lebensmittel einmal nicht restlos ausgegeben werden können, übernimmt „Foodsharing“ das, was übriggeblieben ist.