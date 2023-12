Rund 400 Kunden täglich Kaarster Tafel startet gut in Vorst

Die rund 400 Kunden seine über das gesamte Stadtgebiet verteilt, wie eine Erhebung der Kaarster Tafel zuletzt ergab. „Der Standpunkt in Vorst ist gut, weil hier direkt der Bus vor der Tür hält“, sagt Plum. Außerdem sei die Tafel mittlerweile auch ein sozialer Treffpunkt. „Für die Menschen kommt so ein wenig Struktur in den Tag“, sagt die Helferin. Der Großteil des Helfer-Teams sei schon seit Gründung der Tafel im vergangenen Januar dabei, deshalb sehen die Vorbereitungen sehr routiniert aus. „Es werden immer mehr Helfer“, sagt Plum. Allerdings würden sich auch jede Woche noch neue Kunden registrieren. Der Unterschied zum alten Standort im Pfarrzentrum St. Martinus in Kaarst ist der Platz: In Vorst werden die Ausgabestationen erst nach der Sortierung aufgebaut, in Kaarst wurde beides parallel gemacht.