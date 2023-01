Verkehr in Kaarst Kreuzung im Broicherdorf bleibt unübersichtlich

Die Verkehrssituation an der T-Kreuzung Broicherdorf- und Theodor-Heuss-Straße hat sich nach Angaben der Stadt Kaarst verbessert. In der Vergangenheit hatte unsere Redaktion über eine unübersichtliche Situation an der Kreuzung berichtet, da von der Broicherdorfstraße in Richtung Theodor-Heuss-Straße Tempo 30 gilt, das kurz vor der Kurve aufgehoben wird und ein Stück weiter wieder in Kraft tritt. In umgekehrter Richtung gilt durchgehend Tempo 30. Für zusätzliche Unübersichtlichkeit sorgen eine nicht beschilderte Querungshilfe für Fußgänger und Fahrradwege von allen Seiten.