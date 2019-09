Band aus Vorst : „Swing-OK“ verzaubert Norderney

Das vierköpfige Swing Orchester hat die Menschen in Cuxhaven und Norderney begeistert. Foto: Jürgen Mölders

Vorst Das Swing-Orchester feierte bei einer Konzertreise Premiere auf der Nordseeinsel.

So ganz angekommen ist sie in der Heimat noch nicht: Versonnen betrachtet Britta Mölders die liebevoll zusammengestellten Fotocollagen im hauseigenen Tonstudio in Vorst. Sie zeigen ein buntes Potpourri von Eindrücken der vier Konzertreisen zwischen Juni und Anfang September des Swing Orchesters Kaarst, kurz Swing OK. Britta und Jürgen Mölders sowie ihre Bandkollegen Karl-Heinz Reichel und Jochen Langenberg hatten während dieser Zeit zahlreiche Auftritte in Cuxhaven und erstmalig auch auf Norderney. „Es war unsere zweite Konzertreise nach Cuxhaven und wir konnten uns über ein stetig wachsendes Publikum freuen“, erzählt die Musikerin.

In Cuxhaven gab es zwei Spielzeiten pro Tag von jeweils zwei bis drei Stunden, auf Norderney trat die Band drei Mal eine Stunde am Tag auf. „Das spricht sich unter den Einheimischen und Touristen herum und jeder bringt dann noch jemanden mit“, sagt Britta Mölders. So waren sie schnell ausverkauft. Da alle Musiker mehrere Instrumente plus Gesang beherrschen – Britta Mölders beispielsweise spielt Klavier, Altsaxophon und Posaune und singt – standen eigentlich bis zu zwölf Leute auf der Bühne. „Wir sind eine Band mit vielen Bläsern, das ist wohl das Geheimnis unseres Erfolgs“, resümiert Mölders. Die menschliche Harmonie der vier Bandmitglieder übertrug sich auch auf die musikalische – und das Repertoire von Jazz, Swing und Schlager bis hin zu den aktuellen Pop-Charts überzeugte ebenfalls.