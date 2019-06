Kaarster Band : Swing-Orchester geht auf Konzertreise

Jürgen, Britta, Kalle und Jochen bilden das Quartett des Swing-Orchesters. „Swing OK“ tritt auch als Duo, Trio oder Quintett auf. Foto: Jürgen Mölders

Kaarst „Swing OK“ bricht zum zweiten Mal nach Cuxhaven auf. Dort gibt es seit 2018 einen Fanclub.

Vorfreude schwingt in Britta Mölders Stimme mit: „Am kommenden Donnerstag brechen wir wieder zu einer einwöchigen Konzertreise nach Cuxhaven und Umgebung auf“, erzählt die 53-Jährige, die gemeinsam mit ihrem Mann Jürgen das Kaarster Swing-Orchester leitet. Und es ist jetzt schon die zweite Konzertreise, die die Musiker in den Norden führt. Die erste im Juli 2018 war ein voller Erfolg. „Ab dem zweiten Tag in Cuxhaven kamen die Zuhörer wieder – und brachten neue mit, so dass wir immer ein sehr großes Publikum hatten“, erinnert sie sich. Sogar ein Fanclub mit dreißig Mitgliedern wurde gegründet. Dessen einhelliger Wunsch: „Ihr müsst wiederkommen!“

Das war auch die Meinung der Stadt Cuxhaven, die durch das Internet auf das Orchester aufmerksam geworden war und eine offizielle Anfrage stellte. Die besondere Formation von „Swing OK“ überzeugte: Auftritte vom Duo bis hin zum Quintett sind möglich, da jeder Musiker mehrere Instrumente beherrscht. Ob Keyboard, Posaune und Saxofon in diversen Stimmlagen, dazu Klarinette, Trompete, Flügelhorn und natürlich Gesang – dieser Markt der Möglichkeiten ist das Erfolgsgeheimnis. Auch in diesem Jahr wird „Swing OK“ wieder als Quartett auf Konzertreise gehen und in einem „Künstlerhaus“ in Cuxhaven wohnen. Dieses Gemeinschaftserlebnis hat die Musiker stark zusammenwachsen lassen: Nach den Auftritten wurde gekocht, geklönt und „gechillt“. „Es gab nur positive Energie“, sagt Britta Mölders. Diese Energie wirkte sich auch auf die musikalischen Auftritte aus, die immer besser geworden seien. Die örtliche Presse wurde auf „Swing OK“ aufmerksam und die Erfolgswellen schwappten bis nach Norderney, wo „Swing OK“ jetzt auch auftreten wird.