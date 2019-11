Kaarster Band : Swing-Orchester geht auf Weihnachts-Tournee

Das Trio Jürgen Mölders (l.), Britta Mölders und Pieter Fraune. Foto: Swing O.K.

Kaarst Weihnachten kommt immer so plötzlich – das weiß auch Britta Mölders vom Swing-Orchester Kaarst (Swing O.K.). Seit Abschluss der Sommertournee in Cuxhaven Anfang September beschäftigte sie sich geistig und musikalisch mit dem Programm der diesjährigen Weihnachts-Tournee.

Von Elisabeth Keldenich

„Seit Ende Oktober über ich täglich drei bis vier Stunden dafür, die Bandproben finden mehrmals abends in der Woche statt“, erzählt die Musikerin, die gemeinsam mit ihrem Mann Jürgen das Orchester leitet. Am Mittwoch startete die Band ihre Tournee mit der Eröffnung des Neusser Weihnachtsmarktes. „Neuss ist immer noch unsere Heimatbühne“, sagt Britta Mölders.

Von dort aus schwärmt die Band während der Adventszeit in den gesamten Rhein-Kreis-Neuss aus – und das bereits seit Jahren. Dazu zählen Auftritte auf Weihnachtsmärkten in Kaarst, Büttgen und Dormagen. „Menschen, die uns in Cuxhaven und Norderney im Sommer erlebt haben und hier wohnen, rufen schon an und fragen, wann wir wo spielen“, erzählt Britta Mölders. Die Tour führt Swing O.K. bis nach Wittlich an der Lieser in der Nähe der Mosel, wo sie zum dritten Mal auftreten. „Die Rheinland-Pfälzer fragen im Januar schon für ihren Weihnachtsmarkt an“, sagt Britta Mölders und lacht. Der Nikolausmarkt in Bad Godesberg am 22. Dezember bildet den Abschluss der Christmas-Tournee.

Das Repertoire reicht von klassischen deutschen Weihnachtsliedern wie „Ave Maria“ oder „Stille Nacht“ bis hin zu modernen wie „Last Christmas“ oder „All I want for Christmas is you“ von Mariah Carey. Die Kinder freuen sich über die „Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski oder „Rudolph, the red nosed reindeer“. Auch Neues wie „Blue christmas“ von Michael Buble ist dabei – alles völlig neu arrangiert und im unverwechselbaren Swing-Charakter.