Angebot des TV Gut Heil Vorst : „Superhelden“-Training stärkt Selbstbewusstsein von Kindern

Anna, Clara, Charlotte und Elias (v.l.) nehmen am „Superhelden“-Training teil. Geleitet wird das Training von Andrea Kottmann-Coniglio (r.). Foto: Wolfgang Walter

Vorst Lebensfreude, Vertrauen, Stärkung der eigenen Persönlichkeit und Streitschlichtung – darum geht es beim „Superhelden“-Training. Die Inhalte werden spielerisch vermittelt.

Beim Trommeltanz laufen die Kinder durch das Katharina-von-Bora-Haus in Vorst. Als die Klänge verstummen, werden die Kinder von „Anita“ – verkörpert von Resilienztrainerin Andrea Kottmann-Coniglio – geärgert. „Was hast Du denn für Schuhe an? Die sind ja hässlich. Und dein Kleid. Wie rennst Du denn rum?“ – Sätze, die Kindern weh tun können.

Was machen die Kinder beim Superhelden-Training? Sie drehen sich um, suchen einen Partner und beginnen mit dem Kinderspiel „Schere, Stein, Papier“. Dabei wird „Anita“ einfach ignoriert. „Ihr müsst mehr Energie haben als derjenige, der sich ärgert“, erklärt Kottmann-Coniglio den sechs teilnehmenden Kindern, die zwischen vier und sechs Jahre alt sind. Ein Tiermodell spiegelt dabei die Gesellschaft wider: Es gibt den Löwen, der ruhig und entspannt durchs Leben geht und sich nicht von der Mücke ärgern lässt. Das dritte Tier ist das Schaf, das sich vehement wehrt und sein Gegenüber dadurch nur noch weiter anstachelt, es zu ärgern. „Der Löwe ist ruhig und entspannt, denn in der Ruhe liegt die Kraft“, erklärt Kottmann-Coniglio. Der Basis-Kursus umfasst vier Einheiten, nach den Osterferien bietet Kottmann-Coniglio dann noch eineinmal sechs Trainingsstunden an.