Kaarst: Südkoreanische Kunst in der Rathausgalerie

Kaarst Die Ausstellung „Third Wave 2018“ wurde jetzt eröffnet. Sie ist noch bis zum 17. August zu sehen.

Wer weiß, wie das in Südkorea gesehen wird, aber im Rheinland ist eine Veranstaltung, die zum dritten Mal stattfindet, Tradition. Und zum dritten Mal seit 2007 stellen jetzt Studenten sowie Professoren der Kyung Hee University College of Fine Art in Seoul in der Rathausgalerie aus. Die Ausstellung „Third Wave 2018“ ist noch bis zum 17. August zu sehen.