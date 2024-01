Hilferuf aus dem Kaarster Rathaus Stadt sucht noch Wahlhelfer für die Europawahl

Und da kommen möglicherweise auch die Bürger ins Spiel, die für diese Aufgabe zwangsverpflictet werden können. „In der Vergangenheit haben wir es immer geschaft, den Großteil der Wahlvorstände mit Verwaltungspersonal und Unterstützung der Parteien zu besetzen“, sagt Semmler. Es seien bislang stets wenig Bürger verpflichtet worden. „Im kommenden Jahr gibt es die Konstellation, dass die Europawahl und das Kaarster Schützenfest auf einen Tag fallen“, sagt Semmler. Die Verwaltung habe beschlossen, erst einmal die Politik um Hilfe zu bitten. „Wenn das nicht reicht, müssen wir Bürger aus der Bevölkerung verpflichten. Es kann jeden treffen, das Wahlrecht wiegt höher als ein Schützenfest“, erklärt der Erste Beigeordnete. Die Verwaltung will die Belastung für die Bürger dabei so gering wie möglich halten und hofft auf die Unterstützung der Politik, damit genügend Wahlhelfer für die insgesamt 22 Wahllokale und acht Briefwahllokale am 9. Juni zur Verfügung stehen. In der Ratssitzung gab es zudem einen wohl nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag, ein Wahllokal im Festzelt auf dem Kirmesplatz zu öffnen – dadurch würde die Wahlbeteiligung mit Sicherheit steigen.