Grundschule in Holzbüttgen Suche nach weiteren OGS-Plätzen läuft auf Hochtouren

Holzbüttgen · Der OGS-Träger und die Schulverwaltung suchen weitere Lösungen, um an der Astrid-Lindgren-Schule in Holzbüttgen noch mehr Kinder in der Betreuung aufnehmen zu können. Einer Familie wurde zuerst abgesagt, doch nun kann sie wieder hoffen.

10.04.2024 , 04:50 Uhr

An der Astrid-Lindgren-Schule sollen weitere OGS-Kapazitäten geschaffen werden. Foto: Stadt Kaarst