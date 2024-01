Bundesweite Aktion Nabu Kaarst ruft zu „Stunde der Wintervögel“ auf

Neben den „Standvögeln“, die das ganze Jahr über in der Region bleiben, lassen sich zahlreiche weitere Wintergäste beobachten. So tauchen in manchen Wintern in riesiger Zahl „Invasionsvögel“ wie Erlenzeisig oder Bergfink auf, die ihre Heimat aufgrund von Nahrungsengpässen verlassen und dabei weite Entfernungen zurücklegen.