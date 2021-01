Versorgung in Kaarst : Stromausfall legt viele Haushalte für kurze Zeit lahm

Versorgung in Kaarst

Ein Stromausfall hat am Donnerstagnachmittag viele Haushalte der Stadt Kaarst getroffen. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Settnik

Kaarst Ein Stromausfall hat am Donnerstagnachmittag viele Haushalte der Stadt Kaarst getroffen. Dabei fiel er unterschiedlich heftig aus.

Sogar im Rathaus ging kurzzeitig das Licht aus. Nach Informationen von Westnetz gab es gegen 14.40 Uhr eine Störung im Mittelspannungsnetz an einem 10.000-Volt-Kabel auf Kaarster Stadtgebiet. Betroffen waren zwischenzeitlich bis zu 90 Prozent der Kaarster Haushalte. Durch Umschaltungen auf andere Leitungsstrecken wurde gegen 15.05 Uhr ein Großteil der Bürger wieder versorgt.

Am Nachmittag waren bis auf ganz wenige Ausnahmen alle Haushalte wieder am Netz. Westnetz war vor Ort und arbeitete an dem Schaden.