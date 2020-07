Wohnungsbau in Kaarst : Streit um sozialen Wohnungsbau

Kaarst Die Investoren wollen über dem Pennymarkt im Maubiscenter, der erweitert werden soll, keine sozial geförderten Wohnungen bauen. Ihre Begründung hatte eine hitzige Diskussion im Planungsausschuss zur Folge.

Nachdem die Verwaltung den Auftrag der Politik erhalten hat, mit dem Eigentümer des Wohnkomplexes über dem Pennymarkt im Maubiscenter Kontakt aufzunehmen und über öffentlich geförderten Wohnraum zu verhandeln, hatte die Technische Beigeordnete im Planungsausschuss keine guten Nachrichten: Der Eigentümer sieht keinen Grund für diese Wohnform über dem Supermarkt in der Stadtmitte. „Das Thema öffentlich geförderter Wohnungsbau ist für den Eigentümer keine Option“, sagte Sigrid Burkhart. Das sorgte vor allem bei Anja Rüdiger, Fraktionsvorsitzende der UWG, für Entsetzen. Die Eigentümer hatten begründet, dass in ihrem Lebensalter eine Zweckbindung von 20 Jahren nicht mehr gerechtfertigt sei und eine Refinanzierung der Investitionssumme für die Wohnungen durch Vermietung „in absehbarer Zeit“ nicht möglich wäre, wie es in der Vorlage der Verwaltung heißt. „Die Begründung des Eigentümers finde ich merkwürdig“, sagte Anja Rüdiger. Geförderte Wohnungen seien durchaus lukrativ. „Wir brauchen in Kaarst dringend Wohnraum für jeden. Dann müssen wir uns für den Lebensmittelmarkt etwas anderes einfallen lassen und können diese Maßnahme nicht durchführen. Dann geht Penny da raus und wir müssen schauen, dass wir an einer anderen Stelle in der Stadtmitte einen Lebensmittelmarkt bekommen“, so Rüdiger weiter. Die Begründung der Eigentümer seien eine Art „Erpressung“, bezahlbarer Wohnraum sei für die Stadt immens wichtig.