Erneute Unterstützung aus Duisburg und Essen Streik bei Ikea Kaarst geht in die nächste Runde

Im Gegensatz zum Streik am 21. August gab es am Mittwoch keinen Polizeieinsatz, auch wenn die Streikenden von der Hausleitung permanent unter Beobachtung standen. „Aber das macht uns nichts“, so Meinberger. Zudem geht es den Streikenden um die Sicherung der Arbeitsplätze trotz des geplanten Digitalisierungstarifvertrages. Dabei sollen mehr Maschinen und Drohnen eingesetzt werden und die Arbeit von Menschen übernehmen. „Die Streiks werden weitergehen“, kündigte der Gewerkschaftssekretär an. Wenn nicht in dieser Woche, dann spätestens in der nächsten.