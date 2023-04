Straße „Lange Hecke“ in Kaarst Kampf gegen Engstelle für Fußgänger

Die Straße „Lange Hecke“ weist noch immer viele Engstellen für Fußgänger auf. Besonders im Bereich zwischen dem Hanauer Weg und der Marsstraße ist der Gehweg so eng, dass Eltern mit Kinderwagen oder Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, nicht über den Gehweg laufen können, ohne auf die Straße auszuweichen. Eine Straßenlaterne mitten auf dem ohnehin schon sehr schmalen Weg stellt ein weiteres Ärgernis dar. Bereits im Mai 2022 hatte die FDP-Fraktion zu diesem Problem einen Antrag in den Mobilitäts-, Umwelt-, Klimaschutz und Landwirtschaftsausschuss am 31. Mai eingereicht. Damals wurde einstimmig beschlossen, dass als Übergangslösung bis zur Umgestaltung der Straße „Lange Hecke“ ein Parkverbot geprüft und umgesetzt werden soll. Dadurch sollte es den Fußgängern ermöglicht werden, auf die derzeitigen Parkplätze auszuweichen, ohne die Fahrbahn betreten zu müssen.