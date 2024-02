Neue Straße am Commerhof Kaarst ehrt „Heimatgeologin“ Charlotte Bachmann

Charlotte Bachmann begann in den 1970er Jahren damit, Kieselsteine mit Steinklebstoffen zu Figuren zusammenzufügen. Dazu sammelte sie auffällige, runde Steine, die sie bemalte und zusammenklebte. Als sie auf andere Hobbymineralogen traf, die ebenfalls Interesse an dem Rheingeröll hatten, schloss sich Bachmann dem Arbeitskreis Rheinischer Geologen an. Mit diesem nahm sie an bundesweiten Exkursionen teil und lernte durch Fortbildungen und Fachliteratur, Gesteinsarten zu bestimmen. Insgesamt sammelte die „Hobbygeologin“ bis zu 3500 Gerölle aus der Nordkanalniederung, für jedes einzelne hielt sie Fundort und Datum fest. So entdeckte Bachmann, die am 28. Februar 1983 verstarb, unter anderem Milchquarz, Achat, Bergkristalle oder Fossilien. Bachmanns Freizeitbeschäftigung ist zu einer wissenschaftlich bedeutenden Arbeit geworden, sie vermachte ihre Rheingeröllsammlung dem Geologischen Institut der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf.