Sankt Martinus Kaarst : Stimmungsvolles Passionskonzert

Das Konzert wurde vom „Verein der Freunde und Förderer der Kirchenmusik an Sankt Martinus“ und vom Kulturamt der Stadt gefördert. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst In Sankt Martinus wurde jetzt „Stabat mater“ vom Italiener Giovanni Pergolesi präsentiert. Das Konzert hätte wesentlich mehr Zuhörer verdient gehabt.

(keld) Zur Einstimmung auf die Karwoche bot das Passionskonzert am Sonntagnachmittag in Sankt Martinus den passenden Rahmen: „Stabat mater“ des Italieners Giovanni Pergolesi (1710-1736) gelangte zur Aufführung – die Klage der Gottesmutter Maria angesichts ihres am Kreuze sterbenden Sohnes kann nur ergreifende Emotionen hervorrufen.

Das Stück geht zurück auf das mittelalterliche Gedicht „Stabat mater dolorosa“, die lateinischen Worte lassen sich mit „Es stand die Mutter schmerzerfüllt“ übersetzen. Pergolesi schrieb das Werk nur wenige Wochen vor seinem Tod – er starb am 16. März 1736 an Tuberkulose. Angesichts dessen erhält „Stabat mater“, sein bekanntestes geistliches Werk, zusätzliche Spreng- und Strahlkraft. Das Stück ist eine Auftragsarbeit für eine neapolitanische adlige Laienbruderschaft in Hinblick auf die Liturgie der Karwoche. Von daher passte die Aufführung am Palmsonntag sehr gut. Es benötigt nur ein kleines Streichorchester, Basso continuo sowie eine Sopran- und Altstimme.