Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz : „Sternstunden“ aus Kaarster Hand

Kaarst Der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz wurde am Donnerstag eröffnet.

Weihnachtzeit ist Zeit für Wünsche: „Ich würde mir wünschen, dass das Wetter so bleibt“, sagte Kulturmanager Dieter Güsgen, als der Weihnachtsmarkt „Sternstunden“ am bei knackig kaltem, aber trockenen Wetter auf dem Rathausplatz eröffnet wurde. Er ahnte, dass dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen würde. Aber auch bei Schmuddelwetter lohnt ein Besuch.