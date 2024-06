Kinoprogramm in Kaarst „Sterben“ als Film-Highlight im Juni

Das Kino-Programm im Juni ist mit zwei Komödien und zwei Dramen dennoch abwechslungsreich. Mit der französischen Komödie „Zwischen uns das Leben“ startet das Kino am Mittwoch, 5. Juni (17 und 20 Uhr), in den neuen Monat. Der bekannte Pariser Schauspieler Mathieu kämpft mit der Midlife-Crisis und reist an die bretonische Westküste, um Abstand zu gewinnen. In der Nähe wohnt Klavierlehrerin Alice mit ihrem Mann und der gemeinsamen Tochter. Vor 15 Jahren waren Alice und Mathieu ein Paar – und die Gefühle erwachen, als es zum Wiedersehen kommt.