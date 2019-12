Leiter des Kaarster Bürgermeisterbüros : Stephan Adams geht ins Rathaus nach Willich

Kaarst Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus verliert zum Jahresende einen weiteren Mitarbeiter. Stephan Adams, Leiter des Bereichs „Büro der Bürgermeisterin und Zentrale Steuerung“, wechselt zum Jahresende ins Willicher Rathaus.

Dort wird er Nachfolger von Martin Zinnel und übernimmt die Leitung des Bereichs „Einwohner und Ordnung“. In diesem Bereich sammelte Adams bereits in Kaarst Erfahrung. Nach seiner Ausbildung zum Stadtinspektor bei der Stadt Kaarst wurde er 1991 im Bereich Technik und Datenverarbeitung eingesetzt. Ab April 2007 arbeitete er im Bereich 32 „Ordnungsangelegenheiten und Bürgerbüro“. Dort entwickelte Adams „eine ausgesprochene Leidenschaft für Ordnung“, wie Ulrike Nienhaus bei der Verabschiedung in der letzten Ratssitzung sagte. 2014 übernahm Adams die Leitung der Abteilung politische Gremien, Beschwerdemanagement Presse und Bürgermeisterbüro, später übernahm Adams auch noch die zentrale Steuerung. „Jetzt zieht es ihn zu seiner Leidenschaft, der Ordnung, zurück“, so Nienhaus. Adams war mitverantwortlich für die Einführung der digitalen Ratsarbeit und hat immer versucht, alles so gut wie möglich für die Gremien und Ausschüsse vorzubereiten. Nienhaus bedankte sich bei Adams für die angenehmen Zusammenarbeit und wünschte ihm für seine neue Aufgabe in Willich „alles, alles Gute“. Am 16. Januar startet Stephan Adams in sein neues, altes Abenteuer.