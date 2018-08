Kaarst: Stefan Vollmert ist neuer König in Holzbüttgen

Holzbüttgen Holzbüttgen hat einen neuen König: Stefan Vollmert (56) war am Dienstag beim Vogelschuss mit dem 49. Versuch erfolgreich. Seine Königin heißt Andrea (53). Vollmert, der seit 2002 Mitglied beim Grenadierzug „Holzbüttger Spätlese“ ist, war der einzige Bewerber.

In Holzbüttgen gab es in diesem Jahr zwar keine Königsorden, sondern Biergutscheine von Thomas Tillmann, aber verdiente Schützen wurden ausgezeichnet. Über das Diamantschliffabzeichen in Bronze freute sich Raphael Lessmann, diese Auszeichnung in Silber bekam Konrad Rixgens verliehen und die Ausführung in Gold ging an Christian Getz. Die Ehrennadel der Holzbüttger Jungschützen wurde Sebastian Corsten verliehen. Über das Silberne Verdienstkreuz freuten sich Thomas Bössow, Andreas Klother und Rainer Zimmermann.