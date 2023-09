Schützen-Frühschoppen bei „Kaarst Total“ Ex-König sammelt 17.500 Euro für Kinderhospiz Regenbogenland

„Wir sind in einer Gesellschaft angekommen, die sich mit dem Thema Sterben schwer tut. Wenn es dann um Kinder und Jugendliche geht, ist es doppelt schwer“, erklärte Stamm am Sonntagvormittag. Stamm selbst besuchte das Regenbogenland und war begeistert davon, „mit welcher Freude, Frohsinn und Hoffnung, obwohl der Weg vorgezeichnet ist, so etwas machen kann. Das hat uns sehr berührt“. Insgesamt sind durch die Aktion der Schützenkönige in den vergangenen Jahren weit über 200.000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen.