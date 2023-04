Stelle in Kaarst neu geschaffen Meuser steigt zum dritten Beigeordneten auf

„Mein Dank gilt dem Stadtrat für das in mich gesetzte Vertrauen“, sagt Meuser, der seine berufliche Karriere 1995 mit der Ausbildung bei der Stadt Kaarst begann und an der Fachhochschule Dortmund Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre studierte. Seit 2000 arbeitet der 47-Jährige in der Kämmerei, seit 2014 als Kämmerer und Mitglied des Verwaltungsvorstandes. „Die Wahl zum Beigeordneten hatte ich 1995 sicherlich noch nicht im Blick. Aber ich freue mich sehr, dass mir dieser Weg bei der Stadt Kaarst ermöglicht wurde. Die Wahl zum Beigeordneten ist für mich eine Bestätigung meiner Arbeit. Das motiviert, den eingeschlagenen Weg der Haushaltskonsolidierung gemeinsam mit dem Stadtrat konsequent weiterzugehen“, so Meuser, der in Grevenbroich lebt. Bürgermeisterin Ursula Baum freut sich auf die weitere Zusammenarbeit: „Glückwunsch an Stefan Meuser, der in der Verwaltung und in der Politik großes Vertrauen und Wertschätzung genießt.“