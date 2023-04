Jugendparlament in Kaarst Meuser besucht Jugendparlament

Die Arbeitsgruppe Stadtmitte hatte nichts Neues zu berichten, aber es hatte einen Besuch in der Jugendfreizeiteinrichtung „Insel“ am Asternweg gegeben. Dort wurde von den jungen Leuten beklagt, dass es zu wenig Spielplätze gibt und dass es schön wäre, wenn es in Kaarst noch eine weitere „Insel“ geben würde. Martina Bläser vom Jugendamt der Stadt erinnerte daran, dass es ja auch noch das Bebop gebe. Was die jungen Leute, die sich in der „Insel“ treffen, beunruhigt ist, dass das Gebäude abgerissen werden soll. Am 3. und 4. Juni wird es in Herne einen zweitägigen „Workshop unter Palmen“ geben.