Kleinkunst in Kaarst : Startschuss für Kabarett-Programm fällt am Freitag

Vorst Endlich geht es wieder los: Am kommenden Freitag, 24. Januar, beginnt die Kaarster Kleinkunstsaison 2020. Den Auftakt bestreitet das Ensemble des Kom(m)ödchen mit dem Programm „Quickies“ im Georg-Büchner-Gymnasium standesgemäß vor vollem Haus.

Am Samstag darauf (25. Januar) werden die Damen von „The Petit Fours“ wieder einen burlesquen Abend mit Ihren fantasievollen und frivolen Darbietungen zeigen. Die mitreißende Burlesque-Revue im Stile der 1930er bis 1950er Jahre präsentiert reizende Künstlerinnen, die singen, tanzen und mit komödiantischen Einlagen das Publikum mitreißen. Die Künstler erwecken mit einem Mix aus Burlesque, Tanz und Ballett die Ära der Andrews Sisters, des Swing und des Lindy Hop zu neuem Leben. Für diese Veranstaltung gibt es noch Restkarten. „The Petit Fours“ wurden vor zwei Jahren im Einstein-Forum frenetisch vom Kaarster Publikum gefeiert. Dagegen sind die Karten für die Sonntags-Vorstellung von Konrad Beikircher vergriffen. Das Frühjahr 2020 hat es auch musikalisch in sich. Zum ersten Mal in Kaarst präsentiert sich die Peter-Gabriel-Tribute-Band „Mercy Street“ am Freitag, den 14. Februar im Georg-Büchner-Gynmasium. Einen Tag später (15. Februar) heißt es wieder: „Pasión De Buena Vista“. Das Publikum wird mit Tanz und Musik in die aufregenden Nächte Kubas entführt und kann sich für die bevorstehenden Karnevalstage warm tanzen. Für diesen Abend gibt es ebenfalls noch Restkarten.