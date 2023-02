Hilfe aus Büttgen Startschuss für Umbau von Behindertenwerkstatt in Ruanda

Der Verein wählte das Centre Urugwiro aus und will die Umbauarbeiten sowie die Ausstattung der Nähwerkstatt mit benötigten Nähmaschinen übernehmen. Vergangene Woche wurden die finalen Baupläne überprüft und genehmigt. Damit ist jetzt der Startschuss gefallen, das neue Projekt in Ruanda in die Tat umzusetzen. Mit dem Lions Club Düsseldorf, der bereits das Projekt einer Krankenpflegeschule in Uganda mit Stipendien für sechs Krankenpflegeschülerinnen unterstützte, hat der Verein einen starken Partner an seiner Seite. Der Lions Club Düsseldorf sagte auch für dieses Projekt seine Unterstützung zu. Die Kosten betragen 55.000 Euro. „Das Geld haben wir zusammen“, so Bienefeld.