TV-Auftritt : Kaarster Start-up in der „Höhle der Löwen“

Kaarst Patrick und sein Vater Karl-Josef Weifels sind am Montagabend in der Vox-Sendung "Höhle der Löwen" zu sehen. Wie die beiden Kaarster die Investoren überzeugen wollen.

Für Patrick Weifels und seinen Vater Karl-Josef geht es am Montagabend um sehr viel. Der 33-Jährige und sein 66 Jahre alter Papa kämpfen in der beliebten Gründerserie „Die Höhle der Löwen“ um einen Deal mit einem Investor. Patrick und Karl-Josef Weifels sind ein starkes Team und haben bereits schwere Zeiten hinter sich. Als Patrick im Jahr 2013 an Nierenversagen litt, konnte Karl-Josef seinem Sohn eine Niere spenden und rettete ihm das Leben. Patricks größter Wunsch war es immer, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Dabei kann er erneut auf die Unterstützung seines Vaters setzen. Nun pitchen die beiden in der Vox-Sendung am Montagabend mit „Catrub“ – einem modularen Katzenmöbel.