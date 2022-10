Deal bei "Höhle der Löwen" : Ralf Dümmel investiert in Kaarster Start-up

Karl-Josef (l.) und Patrick Weifels machten einen Deal mit Ralf Dümmel. Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer

Kaarst Patrick und sein Vater Karl-Josef Weifels haben in der Show „Die Höhle der Löwen“ mit ihrem Katzenmöbel einen Finanzierungs-Deal bekommen.

Acht Katzen leben im Haushalt der Familie Weifels, alle haben unterschiedliche Charaktereigenschaften. Deshalb ist Patrick Weifels die Idee gekommen, ein Möbel zu erfinden, dass eine Weiterentwicklung des klassischen Kratzbaums darstellt. Gemeinsam mit seinem Vater Karl-Josef Weifels (66) kam dem 33-Jährigen die Idee zu „Catrub“, einem modularen Katzenmöbel, das alle Bedürfnisse der Tiere befriedigen soll: spielen, kratzen oder einfach nur liegen und schlafen. Mit dieser Idee wagten sich die Weifels in die Gründershow „Die Höhle der Löwen“ – und ihr Pitch überzeugte einen Investor.

Ralf Dümmel war begeistert von „Catrub“ und bot Patrick und Karl-Josef Weifels ein Investment an. Für 100.000 Euro sicherte sich Dümmel 25 Prozent der Firmenanteile – dabei wollten die Gründer nur 15 Prozent abgeben. „Für uns war nicht das Geld der ausschlaggebende Grund, sondern Ralf und sein Team, die uns mit ihrer Erfahrung und Expertise im Bereich Handel enorm weiterbringen können“, erklärt Patrick Weifels auf Anfrage. Und Dümmel passe perfekt, schließlich sei es der „Wunschlöwe“ der Gründer gewesen, „da er über ein riesiges Vermarktungsportfolio verfügt“, so Patrick Weifels. Eine Wahl hatten die beiden allerdings nicht, denn Dümmel war der einzige, der an einem Investment interessiert war.

Das Produkt sei bereits während der Aufzeichnung serienreif gewesen. Einen großen Kunden konnte das Startup bereits gewinnen. Die Zeit zwischen der Aufzeichnung und Ausstrahlung sei sehr knapp, vor allem bei der derzeitigen Situation auf dem Rohstoff- und Logistikmarkt. „Wir haben es gerade noch geschafft, das Catrub One rechtzeitig zu beschaffen“, erklärt Patrick. Mit einigen Mitgliedern aus dem Team von Dümmel seien direkt nach der Aufzeichnung erste Eckpunkte besprochen worden. Es folgte ein Termin bei der Firma DS Produkte in Hamburg, bei dem Dümmel sich mit dem gesamten Team viel Zeit für Patrick Weifels und seinen Vater nahm. „Die Gespräche laufen in einer sehr offenen, vertrauensvollen und angenehmen Atmosphäre ab“, erklärt der Gründer.

Dass sie in die „Höhle der Löwen“ eingeladen wurden, war ein Sechser im Lotto. „Es ist einfach unfassbar schwierig, eine Marke bekannt zu machen“, so Weifels, auch wenn nach dem Launch von „Catrub“ schnell klar gewesen sei, dass es ein gutes und innovatives Produkt ist. „Wir sahen in der Höhle der Löwen eine tolle Möglichkeit, von dem Wissen, dem Netzwerk und der finanziellen Unterstützung eines Investors profitieren zu können“, sagt Weifels.

Rund acht Wochen lang haben sich die Gründer auf ihren ersten Pitch vor Investoren vorbereitet. Vor dem Auftritt seien sie nervös gewesen, das habe sich aber beim Pitch selbst gelegt, weil die „Löwen“ sehr herzlich und interessiert gewesen seien. „Wir haben uns vor der Aufzeichnung die letzten Staffeln angeschaut, um auf alle möglichen aufkommenden Fragen bestmöglich antworten zu können. Sony hat uns dann noch eine Gründungsberaterin mit an die Hand gegeben, bei der wir alle offenen Fragen im Vorfeld klären konnten“, erklärt Weifels.

Aber stimmt es, dass die Gründer sich direkt nach der Sendung mit dem „Löwen“ zusammensetzen, wie immer gesagt wird? „Ja, man setzt sich direkt zusammen, tauscht sich aus und bekommt ausführlich erklärt, wie es weitergeht“, bestätigt Weifels. Das Unternehmen werde auf Herz und Nieren geprüft, auch der Markenname wird unter die Lupe genommen. „Glücklicherweise haben wir die Prüfung schnell und reibungslos bestanden“, so Weifels.